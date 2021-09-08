Спасатели достали из-под завалов трех человек после взрыва газа в доме в Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Спасены 3 человека, в том числе 2 ребенка. Проводятся поисково-спасательные работы», — рассказали в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Спасатели уточнили, что под завалами, вероятно, могут находиться и другие пострадавшие.

Ранее в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир.

Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на первом, втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

В экстренных службах уточнили, что здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное, а в результате взрыва также были выбиты стекла.

Спасатели уже прибыли на место и начали разгребать завалы, сообщается о нескольких пострадавших в результате взрыва и обрушения.