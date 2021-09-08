Россияне стали сильнее бояться болезни близких через полтора года пандемии

Страховые компании «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» провели исследование и выявили самые сильные и слабые страхи россиян, сообщает РИА «Новости».

Выяснилось, что реже всего россиян посещают мысли о старости. Об этом постоянно или периодически думают две трети россиян, треть (32%) не думает о старости вообще. Из всех респондентов старость назвали самым сильным страхом 2,7% опрошенных. Реже россияне боятся в такой степени только закрытых границ и собак — 2,4% и 1,8% соответственно.

Каждый восьмой россиянин (13%) указал на страх того, что кто-то из членов их семьи тяжело заболеет. При этом половина опрошенных заявила, что стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии.

Каждый девятый опрошенный (11%) заявил о страхе за будущее детей, а каждый десятый (10%) о страхе начала войны. Еще 8% опрошенных опасаются роста цен на ЖКК и базовые продукты. С начала пандемии увеличение цен начало беспокоить чаще 53% россиян. Еще 7% волнует неизвестное будущее детей и родителей, 6,8% переживают за будущее страны.

Проведенное в апреле исследование показало, что в первом квартале текущего года для российских граждан оказался главным страх перед действиями полиции и судов.