Ученые объяснили, почему зараженные кишечными паразитами люди легче переносят коронавирус

Ученые объяснили, почему люди, зараженные глистами и другими кишечными паразитами, зачастую переносят коронавирус легче, сообщают газета «Известия».

«Хронические паразитарные инфекции вызывают так называемый иммунный ответ второго типа, при котором усиливается выработка регуляторных Т-клеток, подавляющих выработку провоспалительных цитокинов», — рассказала аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Гарскова.

Организм человека, как уточнила ученый, «уравновешивает» сверхактивную реакцию иммунной системы в ответ на коронавирусную инфекцию, и по этой причине ее течение может иметь менее агрессивную форму.

Ранее в авторитетном научном журнале The Lancet были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что в Африке гораздо меньше пациентов страдают серьезными симптомами при COVID-19.

«Мы предполагаем, что частичное объяснение этого явления заключается в большей активации иммунной системы жителей Африки, вызванной паразитарными инфекциями», — указано в статье.

У пациентов, имеющих в организме кишечных паразитов, тяжелая форма COVID-19 развилась лишь в 10% случаев. Ученые из Эфиопии пришли к выводу о том, что причиной тому может служить иммуномодулирующая реакция, вызванная паразитами. Именно она, по их мнению, заглушает тяжелую форму протекания коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета.