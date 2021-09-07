Доктор Мясников предупредил о продукте, способном вызвать рак кишечника

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что красное мясо, возможно, приводит к развитию рака толстого кишечника. Об этом медик рассказал в эфире «Россия 1».

«Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон», — поделился Мясников.

Как подчеркнул медицинский специалист, к опасным для здоровья можно отнести свинину, баранину и говядину.

«Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами», — обратил внимание российский врач.

Еще Мясников допустил, что развитию рака кишечника могут сподвигнуть наследственность и язвенный колит.

В связи с этим эксперт рекомендовал не дожидаться появления симптомов болезни, а начать делать колоноскопию после 50 лет.

Ранее Мясников перечислил продукты, приводящие к камням в почках. Он добавил, что кальций в таблетках является еще одной возможной причиной образования камней в почках.