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В Тюмени будут судить мошенников за псевдодезинфекцию квартир

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МВД

Аферисты, которые проводили за деньги ненастоящую дезинфекцию квартир тюменских пенсионеров, окажутся на скамье подсудимых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.

«Установлено, что около года назад житель Челябинска разработал криминальную схему, реализовать которую должны были пятеро его земляков ... Соучастники прибыли в Тюмень и стали активно предлагать пожилым гражданам провести «дезинфекцию» их квартир от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за денежное вознаграждение», — заявила Волк.

Она отметила, что от действий злоумышленников пострадали 14 человек.

По ее словам, мошенники заманивали пожилых клиентов скидками для ветеранов труда и инвалидов. Если пенсионеры не поддавались на уговоры, их запугивали штрафами и карантином.

«По версии следствия, за счет средств потерпевших проводилась псевдодезинфекция с использованием генераторов сухого тумана и нейтрализаторов посторонних запахов, не имевшая заявленного эффекта», — сказала представитель полиции.

Она добавила, что уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), предварительное расследование уже закончено, вместе с обвинительным заключением материалы передали в Калининский районный суд Тюмени.

Ранее британца приговорили к лишению свободы за продажу поддельной вакцины 92-летней женщине.

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