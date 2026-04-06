Россияне не могут вылететь из Стамбула из-за врезавшейся в самолет машины

В Стамбуле россиянам несколько раз переносили рейс, в том числе из-за машины

Машина врезалась в самолет российской авиакомпании «Победа» в одном из аэропортов Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, ЧП произошло в Стамбуле. Воздушное судно должно было вылететь в Москву вечером 5 апреля, однако отправку самолета перенесли в связи с введением ограничений на авиаперелеты в южных регионах России. Уже ночью пассажирам позволили занять места в самолете, но вскоре людей попросили вернуться в терминал. Оказалось, что в лайнер врезалось транспортное средство.

«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили. Но потом приняли решение, что самолет не полетит, так как выявили серьезные повреждения», — рассказали российские туристы.

Рейс вновь перенесли — на этот раз на 16:00 мск 6 апреля. При этом россиянам приходится ждать отправления в аэропорту, так как отель им не предоставили. Путешественники спят на полу и жалуются, что сотрудники «Победы» предложили им воду только один раз.

1 апреля пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Новокузнецк, дважды задымился после вылета из аэропорта Шереметьево и вернулся в воздушную гавань. Пилоты заметили запах гари в своей кабине во время разбега воздушного судна на взлетно-посадочной полосе, при этом все системы лайнера работали в штатном режиме. В связи с этим командир самолета решил продолжить полет, но при наборе высоты пассажиры увидели серо-сизый дым в салоне. Он развеялся довольно быстро, однако появился снова через несколько минут. На этом фоне экипаж лайнера подал сигнал бедствия и решил вернуться в Шереметьево.

Ранее следовавший в Екатеринбург самолет приземлился в Казани из-за проблем с шасси.