Поклонская заявила, что в 2014-м поставила свою жизнь под угрозу: «Знаю, на что иду»

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак заявила, что уже более двенадцати лет живет под охраной, сделав выбор в пользу России.

«Ксения, я в 2014-м году поставила под угрозу жизнь своей семьи. Свою жизнь. У меня дочь воровали. У меня до сих пор, двенадцатый год, я живу под охраной. И я знаю, на что я иду», — сказала Поклонская.

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации прошел в Крыму весной 2014 года. За присоединение к России проголосовало 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин по итогам референдума подписал договор о признании Крыма российским. От полуострова договор о принятии в состав РФ подписали Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый.

В мае 2025 года глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял заявление Зеленского об «украинском Крыме». По его словам, Зеленский продолжает устраивать «истерию» вместо признания очевидного и свершившегося факта.

Ранее Путин сделал заявление в годовщину воссоединения Крыма с Россией.

 
