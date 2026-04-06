Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP

Dan Peled/Reuters

Россиянин Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первое место занимает испанец Карлос Алькарас. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер. Замыкает тройку сильнейших представитель Германии Александр Зверев.

Андрей Рублёв улучшил свою позицию, став 15-м. Карен Хачанов поднялся на 14-ю строчку.

23 марта Медведев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 5:7. За выход в четвертьфинал турнира Серундоло поспорит с французом Уго Эмбером, который обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 7:6.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Ранее отец 11-й ракетки мира раскритиковал отношение Федерации тенниса России к игрокам.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!