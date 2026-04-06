В Уфе девочка пыталась спасти пьяного рыбака, уснувшего на льду, и едва не утонула

В Уфе ребенок едва не утонул, спасая со льда пьяного рыбака

В Уфе 13-летняя девочка провалилась под лед, пытаясь спасти рыбака, который лежал на озере без движения. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел на озере Кашкадан, школьница заметила мужчину, неподвижно лежащего на льду. Очевидцы вызвали экстренные службы, а девочка решила помочь самостоятельно, но провалилась под воду. Ее достали прохожие, с ребенком все в порядке.

Спасатели эвакуировали рыбака на специальных санях. Выяснилось, что мужчина просто уснул после того, как выпил. Рыбу он не поймал.

До этого в Красноярском крае мужчина решил проехаться по льду водохранилища и ушел под воду. Мужчина смог выбраться самостоятельно, серьезных травм пожилой россиянин не получил, он отказался от медицинской помощи.

Ранее на Урале трое детей провалились под лед, одного спасти не удалось.