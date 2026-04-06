Россиянам развеяли главные мифы о витамине С

ПНИПУ: избыток витамина С не укрепляет иммунитет
В 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин С — вещество, необходимое для синтеза коллагена, заживления тканей и защиты организма от инфекций. Несмотря на почти век изучения, вокруг аскорбиновой кислоты до сих пор сохраняется множество заблуждений. Эксперты Пермского Политеха объяснили, что из них правда, а что — миф. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Главное заблуждение — что витамин С можно «переесть» для укрепления иммунитета. Как отметила ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Любовь Сутормина, суточная норма составляет около 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин. После достижения этой дозы организм просто выводит излишки.

«Дополнительные порции не усиливают защиту организма», — пояснила эксперт.

Безопасный верхний предел для взрослых — около 2000 мг в сутки. Однако регулярное превышение может вызывать побочные эффекты: от проблем с желудком до риска образования камней в почках.

Еще один распространенный миф — что главные источники витамина С — цитрусовые. На практике они уступают многим продуктам. Абсолютным лидером считается шиповник (до 1200 мг на 100 г), за ним идут болгарский перец, черная смородина, облепиха и киви. В апельсине же содержится около 60 мг, а в лимоне — еще меньше.

При этом форма поступления витамина тоже имеет значение.
«Таблетка — это концентрат, который быстро всасывается и создает нагрузку. В продуктах витамин поступает постепенно», — отметил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Миф о том, что термическая обработка полностью уничтожает витамин С, также преувеличен. Хотя вещество чувствительно к нагреву, щадящие методы — например, приготовление на пару или запекание — позволяют сохранить его значительную часть. Критичны именно длительное кипячение и контакт с кислородом.

По той же причине важно не нарезать овощи заранее. Уже через несколько часов потери витамина могут достигать 20–30%, а при длительном хранении — до половины содержания.

Наконец, привычка начинать день со стакана апельсинового сока тоже оказалась не такой полезной, как принято считать. Напиток содержит много сахара, раздражает слизистую желудка и теряет часть витамина С уже через час после приготовления. Гораздо полезнее съесть фрукт целиком.

Ученые заключили: витамин С действительно важен для здоровья, но работает он не по принципу «чем больше, тем лучше». Ключевое значение имеют умеренность, разнообразие рациона и способ приготовления пищи.

