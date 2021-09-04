Минвостока составило портрет типичного участника программы «Дальневосточный гектар»

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов описал типичного участника программы «Дальневосточный гектар», передает РБК.

Так, средний заявитель по программе — это мужчина в возрасте 44 лет. Гектары берут для строительства дома (42%), сельского хозяйства (36%), предпринимательской деятельности (10%) и туристических проектов (7%).

За все время существования проекта (с 2016 года) его участниками стали 95,1 тысячи человек, им было предоставлено 65 тысяч гектаров. Подано было 13 тысяч деклараций об использовании земли.

По словам Шамьюнова, что в результате обустройства участков, взятых по программе «Дальневосточного гектара», образовались три новых населенных пункта — два на Сахалине в Долинском и Корсаковском районах и один в районе имени Лазо в Хабаровском крае.

Ранее стало известно, что россияне смогут получить второй дальневосточный гектар.