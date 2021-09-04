В ДТП с участием трактора в Китае погибли 15 человек

Пятнадцать человек погибли, еще один получил травмы в результате крупного ДТП в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом сообщает China Central Television.

В публикации утверждается, авария произошла в 4 часа утра по местному времени (3 сентября 23:00 по мск) на национальном шоссе G229 в уезде Боли на участке Шуансинлин города Дасичжан недалеко от границы с Россией. Участники дорожного происшествия — полуприцеп-тяжеловоз и трактор.

В результате аварии погибли 15 человек, еще один был ранен.

Причины столкновения выясняются, ведется следствие.

Ранее в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая произошло ДТП с автобусом, в результате происшествия госпитализированы все 53 пассажира.

Как отмечается, инцидент произошел на 124 километре скоростного шоссе G2511 в 10.05 по местному времени (5.05 мск). Автобус следовал по маршруту Фушунь — аймак Хинган.

В транспортном средстве находились 51 пассажир и два водителя.

Медики оценили состояние всех госпитализированных как стабильное.