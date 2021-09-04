Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве

Опубликовано видео падения бетономешалки с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностировали перелом позвоночника. Кадры инцидента появились в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Вечером, 3 сентября, грузовой автомобиль упал с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве. Из-за ДТП было перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра города, автомобили перенаправляют на дублер Ленинградского проспекта. На месте инцидента работают оперативные службы.

По предварительным данным, неподалеку от места ДТП произошло еще несколько аварий, — автомобилисты притормаживали, чтобы рассмотреть происходящее.

Ранее на 554-м км трассы «Москва — Санкт-Петербург» фура с виноградом налетела на отбойник и взорвалась.