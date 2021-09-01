Авиакомпания «Витязь-Аэро» устранила замечания Росавиации

Авиакомпания «Витязь-Аэро», вертолет которой упал в Курильское озеро на юге Камчатки, устранила все недостатки, на которые указала Росавиация. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

С 13 августа Росавиация ввела ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании «Витязь-Аэро», на долю которой приходилась большая часть вертолетных экскурсий в регионе.

«На сегодня наша авиакомпания устранила все недочеты и недостатки, указанные Росавиацией. Соответствующая документация подготовлена и сегодня, 1 сентября, будет направлена в ведомство. Надеюсь, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчет об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров», — говорится в сообщении гендиректора компании Виктора Сиротина.

Он уточнил, что на данный момент парк авиакомпании выполняет работу только по перевозке больных и оказанию скорой санитарной помощи с использованием вертолета.

«Наша авиакомпания не сдает в аренду вертолеты другим авиакомпаниям, пока выполняем только ту работу, которая нам разрешена сертификатом эксплуатанта»,— уточнил Виктор Сиротин.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что упавший Ми-8 подняли со дна озер