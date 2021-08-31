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Инфекционист рассказал о влиянии «дельта»-варианта коронавируса на детей и взрослых

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Elaine Thompson/AP

«Дельта»-вариант коронавируса одинаково опасен как для детей, так и для взрослых. Об этом заявил специалист частной компании по предоставлению услуг в области лабораторной диагностики «Инвитро», врач-инфекционист Андрей Поздняков, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, сейчас люди стали тяжелее переносить коронавирус, особенно если у них уже есть фоновая патология. Кроме того, у детей чаще стали выявлять массивные поражения легких, тромбозы, другие тяжелые проявления COVID-19, также малышам присущ постковидный синдром.

Поздняков уточнил, что в данном случае речь идет и о мультисистемном воспалительном синдроме, который может появляться даже после легкого заболевания и требует госпитализации.

Ранее стало известно, что ученые из Великобритании, опираясь на результаты массового ПЦР-тестирования, проводившегося в королевстве в 2020-2021 годах, а также на истории болезни пациентов, выяснили, как изменились со временем основные симптомы COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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