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В НАТО признали, что доверие Украины к альянсу пошатнулось

Столтенберг: доверие Киева к странам НАТО пошатнулось из-за задержек с оружием

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Ints Kalnins/Reuters

Доверие Украины к странам Организации Североатлантического договора (НАТО) пошатнулось из-за задержек в поставках оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает Reuters.

«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие Украины», — сказал Столтенберг.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. Документ предполагает, что Вашингтон потратит около $61 млрд на поддержку Киева.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что США держат свои вооружения на территории Польши и не торопятся передавать их Украине, так как боятся уничтожения этой техники российскими войсками.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что королевство увеличит помощь Украине в этом году на 7 млрд норвежских крон ($633 млн) до общей суммы в 22 млрд крон (почти $2 млрд).

Ранее стало известно, сколько ЕС вложил в Восточную Европу за 20 лет.

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