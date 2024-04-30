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Семенович постройнела из-за болезни: «Горжусь собой»

Певица Анна Семенович постройнела почти на килограмм во время болезни

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что идет на поправку после пневмонии.

Семенович призналась, что ей удалось похудеть во время болезни. Артистка объяснила, что старалась поддерживать правильное питание.

«Я уже практически поправилась. Не в плане веса, а, наоборот, постройнела во время болезни на 600 грамм. Горжусь собой, покажу вам результаты скоро», — поделилась певица.

26 апреля Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем во время отдыха в Сочи. Артистка обратилась к врачу после того, как ей стало плохо в Адлере. В клинике звезде сделали КТ легких. Исполнительнице диагностировали пневмонию. Она рассказывала, что ее мучает кашель и слабость.

16 апреля Семенович призналась, что принимала «модный препарат» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

Ранее Ольга Бузова прошла плановый осмотр в больнице.

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