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Белый дом не признает, что РФ сбила шесть ракет ВСУ ATACMS

Представитель Белого дома Кирби: США не подтверждают, что РФ сбила ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал подтверждать, что российская армия сбила шесть американских ракет ATACMS, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — заявил он.

Также он не стал отвечать на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Киеву.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов предупредил местных жителей о падении неразорвавшихся боеприпасов. В частности, осколки снарядов могли рухнуть в районе села Донское и его окрестностей.

Ранее в Совфеде оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для России.

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