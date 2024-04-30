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Белый дом пообещал поддерживать Украину вне зависимости от ситуации на фронте

Белый дом: США будут поддерживать Киев вне зависимости от исхода боевых действий

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Evelyn Hockstein/Reuters

США продолжат оказывать поддержку Киеву вне зависимости от того, как будут развиваться боевые действия с Россией. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

«Независимо от того, когда закончится эта война, независимо от того, как закончится эта война, у Украины по-прежнему будет протяженная граница с Россией, и у них по-прежнему будут законные потребности в сфере безопасности», — сказал Кирби на брифинге.

25 апреля представитель Белого дома заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) занимают центральное место в вопросе оборонных поставок США Украине. При этом чиновник согласился с тем, что профицита означенных систем в настоящее время не наблюдается. Он отметил, что американских систем ПВО Patriot мало как в распоряжении США, так и в распоряжении стран, которые их покупали. По словам Кирби, в Вашингтоне хорошо осведомлены, насколько эффективные результаты демонстрируют эти системы на поле боя.

При этом 23 апреля Кирби признал, что боевые действия разворачиваются не в пользу Вооруженных сил Украины в Донбассе и на других направлениях.

Ранее в Запорожье рассказали о судьбе обещанных Киеву ЗРК Patriot.

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