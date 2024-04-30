Хави рассказал, почему он решил остаться на посту тренера «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал, что он решил остаться в команде из-за того, что чувствует поддержку со стороны клуба, передает Mundo Deportivo.

«Изначально я чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти в сторону. Но прошли месяцы, и теперь я вижу уверенность во всем. Я чувствую поддержку со стороны клуба», — сказал Хави.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

После 33 туров Ла Лиги «Барселона», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате, имея на 11 очков больше. Тройку замыкает «Жирона» (71 очко).

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной». Игра состоится 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее Хави сравнили с уволенным из «Спартака» тренером.