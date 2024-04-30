В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов

Власти Турции изменили максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, подняв его до 3250 лир ($100) в одну сторону. Об этом пишет РИА Новости.

По информации журналистов, в последний раз потолок цен на билеты внутренних авиарейсов обновлялся в августе 2023 года. Тогда руководство республики распорядилось, чтобы стоимость таких билетов не превышала 2500 лир (около $92,5 по курсу на тот момент) в одну сторону.

«Генеральный департамент гражданской авиации установил новый потолок цен на авиаперелеты по стране в одну сторону — 3250 лир», — говорится в материале.

Как пишет агентство, турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже скорректировала свои тарифы в соответствии с требованиями властей. В частности, билет на самолет из Стамбула в Анталью теперь стоит минимум 2500 лир. При этом у пассажира есть возможность пронести на борт ручную кладь и сдать багаж весом до 15 килограммов.

Аналогичным образом поступила авиакомпания Pegasus. Ее билеты на внутренние авиарейсы в Анталью также стоят не менее 2500 лир.

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