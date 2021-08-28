Сеть «Ёбидоёби» извинилась за публикацию фотографий с темнокожим мужчиной

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» публично извинилась после публикации фотографий с афроамериканцем.

В середине августа в сообществах компании появилось фото, где темнокожий мужчина в компании трех девушек европейской внешности ест роллы. Через пару недель «Ёбидоёби» опубликовали фото того же молодого человека в одиночестве. На компанию обрушилась критика — из-за «мультикультурализма», провокационного маркетинга и якобы неблизкого россиянам контента.

«От лица всей компании мы хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху», — заявила компания на своей странице в Instagram.

Ранее сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен пожаловался, что ему начали угрожать убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины в социальных сетях.

Зимен позже написал заявление в полицию на Telegram-канал «Мужское государство» Владислава Позднякова в связи с угрозами и попытками заблокировать сайт компании.