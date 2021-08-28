Автобус упал с обрыва в Перу: погибли не менее 15 человек

Не менее 15 человек погибли и еще трое были ранены в результате ДТП с автобусом в Перу. Об этом сообщает агентство Andina.

«Четырнадцать человек погибли на этом месте и один погиб в медицинском центре Котабамбаса (Апуримак)», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что автобус перевозил рабочих горнодобывающей компании MMG Las Bambas. На месте происшествия работают полицейские.

Ранее в грузинском регионе Аджария автомобиль с тремя иностранными туристами упал в овраг, перевернувшись 20 раз. В машине находился ребенок, который погиб в результате падения. Гражданами какой именно страны являются пассажиры автомобиля, не уточнялось.

До этого в Боливии автобус упал в овраг с высоты 150 метров. Как сообщали СМИ, в результате аварии погибли более 30 человек, еще не менее десяти получили травмы. Причиной трагедии стала ошибка водителя.