Число пострадавших от взрыва в воинской части Казахстана выросло в два раза

Количество пострадавших в результате взрыва на территории военной части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 60 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.

«В городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 30 пострадавших. В региональной администрации уточняли, что на месте происшествия работают сотрудники регионального УВД (300 человек) и личный состав воинской части (520 человек).

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 по мск). Точные причины произошедшего пока устанавливаются.

При этом заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев уточнял, что на складе военной части хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.