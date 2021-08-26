В США наркоман наставил пистолет на годовалого ребенка и убил его отца

В Майами, штат Флорида, 21-летний Дастин Уэйкфилд был застрелен находившимся в состоянии наркотического опьянения Тамариусом Дэвисом младшим — мужчина защищал годовалого сына. Об этом сообщает газета Miami Herald.

Убийство произошло в ресторане La Cerveceria вечером 25 августа. Уэйкфилд ужинал со своей семьей, когда в ресторан вошел вооруженный пистолетом Дэвис. Он наставил оружие на сына Дастина, родитель встал между злоумышленником и мальчиком, после чего был застрелен.

«Этот парень вошел с пистолетом, размахивая им, говоря, что пора умирать. Он направил пистолет на его (Уэйкфилда — прим. ред.) сына, и Дастин сказал: «Он всего лишь мальчик». Дастин встал между вооруженным преступником и ребенком и он выстрелил в него», — рассказал дядя погибшего Майк Уэйкфилд.

Он добавил, что нападавший несколько раз выстрелил в его племянника, когда тот упал.

Дэвис сбежал из ресторана и был схвачен полицией в соседнем переулке. Как сообщает телеканал Fox News, он рассказал полицейским, что выстрелил в Уэйкфилда, потому что «был под кайфом от грибов, что заставило его чувствовать себя более сильным».

Ранее в американском штате Миннесоте пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку.