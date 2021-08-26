У подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени обнаружились долги на 2 млн рублей

У подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени оказались долги на 2 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на сведения из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Согласно этим данным, у 40-летнего Виталия Б. есть задолженность по кредитным платежам. Он брал займы в период с 2017 по 2019 годы.

Ранее СМИ писали, что подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени работал раскладчиком на мебельной фабрике, у него имеется жена и дочь.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня 2021 года — ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа обнаружила бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.

Тело ребенка, завернутое в полиэтилен и кусок половика, лежало в коробке из под бытовой техники. Полицейские установили, что техника находится в расположенной неподалеку мебельной фабрике, а дома у одного из работников предприятия обнаружился тот самый половик.

Возможный убийца девочки был задержан днем в среду, 25 августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает в цеху, служил сержантом в милиции еще до реформы МВД России — с 2009 по 2011 год. Мужчина признал вину в преступлении, однако отрицает какую-либо связь с другими убийствами девочек в городе.