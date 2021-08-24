В Реутове задержана санитарка, избивавшая стариков

В подмосковном Реутове задержали сотрудницу частного подмосковного дома престарелых. Ее подозревают в нанесении побоев постояльцу указанного заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой регионального ГСУ СК.

«Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержана 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев постояльцу заведения», — сообщила помощник руководителя регионального ГСУ СК Анна Тертичная.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая работала санитаркой в учреждении, она допускала в отношении подопечных жестокое обращение и не оказывала необходимого за ними ухода. Позднее видео с издевательствами над пожилыми людьми попало в сеть.

В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь. Проводятся следственные действия с руководством и учредителями дома престарелых. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, уточнили в СК.