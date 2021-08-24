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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка, который поджег бочку с карбидом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Башкирии на контроль взято дело о гибели ребенка в результате возгорания оставленной пожарными на улице бочки с карбидом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета.

Инцидент произошел 17 августа 2021 года в селе Акъяр. В тот день сотрудники МЧС приехали тушить пожар в гараже. Впоследствии спасатели вытащили из него металлическую бочку. После ликвидации огня ее так и оставили на улице без присмотра.

Вечером того же дня двое шестилетних мальчиков играли рядом с ней и решили в итоге поджечь. Оказалось, что внутри бочки находился карбид, который считается легковоспламеняющимся веществом. В результате, дети получили сильные ожоги.

У одного ребенка было обожжено 90% поверхности тела — спустя шесть дней после инцидента, он скончался. Второй получил ожог 50% поверхности тела и до сих пор находится в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

«В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Между тем родители мальчиков 23 августа опубликовали в соцсетях обращения на имя главы региона, в котором сообщили, что мальчики пострадали в результате взрыва сварочного баллона. Они также подчеркнули, что власти все это время замалчивали происшествие, информации не было в новостных сводках.

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