В сети обсуждают видео с игуаной, укусившей за палец женщину на пляже

Игуана, гулявшая по пляжу, укусила жительницу Багамских островов, которая в это время записывала мастер-класс по йоге. Багамка выложила видео с инцидентом в своем аккаунте в Twitter.

Игуана укусила пользовательницу под ником Bahamahoopyogi настолько сильно, что на месте укуса началось кровотечение, и пришлось прервать йога-сессию и обратиться к врачу. Видео с нападением рептилии стало вирусным, собрав более 3,6 млн просмотров.

«Что больше всего меня изумило, что после того, как игуана тебя укусила, она стала рядом и ждала твоей реакции», — ответила на пост Olayemi Olurin.

«Всем, кто за меня волнуется: у меня все хорошо. Врачи дали мне антибиотики, и я чувствую себя нормально», — сообщила в итоге пользователям пострадавшая.

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