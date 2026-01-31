Размер шрифта
Выпавшую с 10-го этажа в Ульяновске девочку доставили в больницу Москвы

Спецборт доставил в Москву девочку из Ульяновска, упавшую с 10-го этажа
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Спецборт доставил 14-летнюю девочку, которая выпала с 10-го этажа в Ульяновске, в Российскую детскую клиническую больницу им. Н.И.Пирогова. Об этом сообщает минздрав региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что подростка привезли в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам удалось ее стабилизировать, после чего ее отправили для дальнейшего лечения в Москву.

«Перелет прошел штатно. Девочка на аппарате искусственной вентиляции [легких] в сопровождении медработников доставлена в федеральный центр», — уточнила ульяновский министр здравоохранения Мария Шалягина.

29 января директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале написала, что 14-летнюю жительницу Ульяновска госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с 10-го этажа.

Она уточнила, что, по словам мамы пострадавшей, девочка сталкивалась с буллингом в школе. Согласно скринам сообщений родительницы, которые опубликовала Мизулина, другие дети издевались над школьницей — они создали канал в одной из соцсетей, где выкладывали ее фото с оскорблениями. Из-за этого, как полагает мама девочки, с ней перестали общаться одноклассники.

Позднее ТАСС сообщил, что региональное управление образования проводит проверку после инцидента.

Ранее в Подмосковье подросток выпал с 16-го этажа.
 
