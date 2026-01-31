Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
 (обновлено  )
Политика

В ВСУ пожаловались на критическую нехватку солдат на фронте

NYT: ВСУ не хватает солдат из-за дезертирства и уклонения от призыва
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженным силам Украины на фронте «постоянно не хватает людей» ни для отражения наступательных действий российских войск, ни для проведения контратак. Об этом украинские военные рассказали изданию The New York Times (NYT).

«В батальоне должно быть около 500 солдат. В реальности нам повезло, если у нас их 100. Из этих 100, возможно, только 50 действительно готовы к бою — те, кто не ранен и не истощен», — рассказал начальник штаба батальона беспилотников 260-го полка ВСУ Владислав Башчеванский.

Издание подчеркнуло, что нехватку кадров на фронте усугубили две проблемы, а именно уклонение от призыва и дезертирство.

Также газета The New York Times написала, что из-за нехватки солдат у Украины нет сил для одинаковой защиты всех участков фронта. Из-за чего в обороне ВСУ образовываются бреши, которые использует Россия.

Кроме того, украинские солдаты рассказали журналистам, что сейчас цель украинцев состоит не в том чтобы удерживать территории, а в том, чтобы не позволить России развить успех, укрепив свои позиции на мирных переговорах.

14 января новоиспеченный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) сейчас разыскивают два миллиона Украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть.

Ранее Зеленский поручил минобороны «разобраться с вопросом бусификации».
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!