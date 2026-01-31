Вооруженным силам Украины на фронте «постоянно не хватает людей» ни для отражения наступательных действий российских войск, ни для проведения контратак. Об этом украинские военные рассказали изданию The New York Times (NYT).

«В батальоне должно быть около 500 солдат. В реальности нам повезло, если у нас их 100. Из этих 100, возможно, только 50 действительно готовы к бою — те, кто не ранен и не истощен», — рассказал начальник штаба батальона беспилотников 260-го полка ВСУ Владислав Башчеванский.

Издание подчеркнуло, что нехватку кадров на фронте усугубили две проблемы, а именно уклонение от призыва и дезертирство.

Также газета The New York Times написала, что из-за нехватки солдат у Украины нет сил для одинаковой защиты всех участков фронта. Из-за чего в обороне ВСУ образовываются бреши, которые использует Россия.

Кроме того, украинские солдаты рассказали журналистам, что сейчас цель украинцев состоит не в том чтобы удерживать территории, а в том, чтобы не позволить России развить успех, укрепив свои позиции на мирных переговорах.

14 января новоиспеченный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) сейчас разыскивают два миллиона Украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть.

Ранее Зеленский поручил минобороны «разобраться с вопросом бусификации».