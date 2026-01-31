Город в Запорожской области частично обесточен

Обрыв проводов на линии электропередачи привел к обесточиванию части города Днепрорудное в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. Отключение затронуло часть жителей города.

К восстановлению ЛЭП уже приступили, однако работы осложнены из-за плохой погоды, добавил Балицкий.

До этого мэр Кишинева сообщил, что большая часть молдавской столицы оказалась обесточена. Кроме того, без света остались несколько регионов республики. В национальном центре управления кризисами Молдавии заявили, что отключение электроснабжения произошло из-за неблагоприятных погодных условий, однако позже минэнерго уточнили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе энергосетей Украины.

Ранее свет пропал почти на всей Украине.