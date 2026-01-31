Суд в Дагестане отправил под арест подозреваемого в убийстве женщины

Подозреваемого в убийстве женщины в Дагестане арестовали до 27 марта

В Дагестане суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 36-летней женщины, до 27 марта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Как уточняется, Дербентский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения уроженцу Сулейман-Стальского района, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Из материалов дела следует, что 23 января 2026 года в Дербентском районе пропала 36-летняя местная жительница. Обстоятельства ее исчезновения — отсутствие планов на отъезд и оставленные дома личные вещи — указывали на возможное похищение.

Во время расследования правоохранительные органы установили причастность 28-летнего знакомого женщины. Полиция задержала его, а во время допроса он дал признательные показания.

Оценив представленные следствием материалы, суд согласился с доводами обвинения и постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц и 28 суток — до 27 марта 2026 года. В пресс-службе отметили, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Подмосковье избрали меру пресечения администратору сгоревшего хостела.