Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Макс Фадеев назвал самый любимый состав группы Serebro

Композитор Фадеев заявил, что считает первый состав группы Serebro самым любимым
Телеграм-канал «Макс Фадеев»

Продюсер и композитор Максим Фадеев раскрыл в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), какие составы группы Serebro считает самыми любимыми.

Фадеев лаконично ответил на соответствующий вопрос подписчика фразой: «Первый и нынешний». Напомним, что дебютантками проекта были Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина, а сейчас в Serebro входят: Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Всего было около восьми составов коллектива.

fadeevmaxim/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Также композитор рассказал, что не планирует юбилейный концерт группы Serebro весной 2026 года, поскольку не хочет «играть в ностальгию». При этом он не исключает, что проведет трибьют-концерт в этом году. На вопрос, планирует ли группа Serebro выпускать альбом в новом составе, Фадеев с уверенностью заявил: «Да».

В ноябре 2024 года Максим Фадеев перезапустил группу Serebro. Новыми участницами по традиции стали три молодые девушки: Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Первый сингл нового соcтава был выпущен 29 ноября, в конце прошлого года вышел и новый альбом коллектива Luml.

Ранее стало известно, что билеты на Лепса стоят 900 тысяч рублей за 1,5 года до концерта.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!