Макс Фадеев назвал самый любимый состав группы Serebro

Продюсер и композитор Максим Фадеев раскрыл в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), какие составы группы Serebro считает самыми любимыми.

Фадеев лаконично ответил на соответствующий вопрос подписчика фразой: «Первый и нынешний». Напомним, что дебютантками проекта были Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина, а сейчас в Serebro входят: Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Всего было около восьми составов коллектива.

Также композитор рассказал, что не планирует юбилейный концерт группы Serebro весной 2026 года, поскольку не хочет «играть в ностальгию». При этом он не исключает, что проведет трибьют-концерт в этом году. На вопрос, планирует ли группа Serebro выпускать альбом в новом составе, Фадеев с уверенностью заявил: «Да».

В ноябре 2024 года Максим Фадеев перезапустил группу Serebro. Новыми участницами по традиции стали три молодые девушки: Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Первый сингл нового соcтава был выпущен 29 ноября, в конце прошлого года вышел и новый альбом коллектива Luml.

