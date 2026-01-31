Размер шрифта
В Приднестровье произошли перебои в электроснабжении

Авария на Молдавской ГРЭС стала причиной блэкаута в Приднестровье
Emilio Morenatti/AP

Авария произошла на Молдавской ГРЭС, расположенной в городе Днестровске в Приднестровье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на государственное предприятие «Единые распределительные электрические сети».

По данным оператора, в 10:44 по местному времени (11:44 мск) было зафиксировано аварийное отключение линии электропередачи (ЛЭП) МГРЭС — Вулканешты.

«По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья», — говорится в заявлении.

31 января газета «Известия» со ссылкой на мэра Кишинева Иона Чебана сообщила, что в столице и некоторых районах Молдавии произошло отключение света. Большая часть Кишинева оказалась обесточена, в связи с чем глава города призвал сотрудников полиции выехать на перекрестки с неработающими светофорами и взяться за регулирование движения транспортных средств.

Министерство энергетики Молдавии в социальных сетях заявило, что перебои с электроснабжением в республике связаны со сбоем в работе энергосетей Украины. О каскадном отключении света в последней рассказал министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

Ранее в Германии возмутились из-за поставки генераторов Украине на фоне блэкаута в Берлине.
 
