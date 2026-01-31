Россиянке разрезали лоб из-за прыща

Жительницу Архангельской области госпитализировали после осложнений, возникших из-за попытки самостоятельно выдавить прыщ на лбу. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 28-летняя Алина из Котласа решила самостоятельно избавиться от надоедливого воспаления на лбу. Уже на следующий день после этого место повреждения начало опухать, а спустя несколько дней отек усилился, что заставило девушку обратиться в больницу. Во время первого визита медики рекомендовали ограничиться обработкой и закрыть рану пластырем.

Однако состояние пациентки продолжало ухудшаться, и через два дня она вновь обратилась за медицинской помощью. Врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, разрезав воспаленный участок, и назначили курс антибиотиков. Впоследствии девушку госпитализировали, поскольку положительной динамики не наблюдалось.

Позже медики пояснили, что осложнения возникли из-за попадания инфекции. По их оценке, причиной стало нарушение гигиены — пациентка не обработала руки перед тем, как трогать лицо. В результате в тканях образовался гнойный очаг, а отек распространился на значительную часть лица.

Ранее косметолог предупреждала, что самостоятельное удаление акне может вызвать воспаления и осложнения.