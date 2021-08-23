Афганский экс-министр стал доставщиком еды в Германии

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат устроился работать курьером в службу доставки еды в Лейпциге. Об этом сообщает немецкая газета Leipziger Volkszeitung.

По информации издания, Садаат работал в афганском ведомстве с 2018 года. В частности, он занимался вопросом расширения покрытия мобильной связи в сельских районах. Однако в 2020 году Садаат покинул свой пост и переехал жить в Германию.

В настоящее время, чтобы заработать, Садаат развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando. Для передвижения по городу экс-министр использует велосипед. При этом он мечтает однажды устроиться в Telekom — крупнейшую в Европе телекоммуникационную компанию.

Как сообщалось ранее, боевики «Талибана» (организация запрещена в России) захватили столицу Афганистана Кабул 15 августа. После этого президент страны Ашраф Гани бежал из страны и талибы пришли к власти. Они заявили, что не будут мстить противникам их режима и призвали чиновников и госслужащих вернуться к работе. Однако тысячи афганцев все-таки попытались покинуть страну. После этого талибы объявили о намерении встретиться с влиятельными членами экс-правительства.