В Мексике «шаманы» избили россиянку

На визажистку и блогера из Екатеринбурга Раду Русских в Мексике напали шаманы — она отказалась употреблять наркотики, что якобы «нарушило традиции». Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

По словам пострадавшей, вместе с шаманами — Тиной и ее мужем Магуа (их настоящие имена Кристина и Алексей) — Русских сняла дом в Мексике. Также компаняи арендовала несколько автомобилей.

Позже семейная пара напилась, но обстановка была относительно спокойной. Вскоре друзья-шаманы начали предлагать девушке присоединиться к употреблению наркотических веществ. Та отказалась и решила покинуть дом с помощью подруги и мужа, который за ней приехал.

Когда Русских вернулась, чтобы съехать от шаманов, те не на шутку разозлились — отобрали ключи от машины, а потом выбросили их. Также девушку начали избивать на «неуважение традиций» — она получила «пару сотен очень сильных ударов каблуками».

«Я слышала, как Магуа орал: «Утопи ее в бассейне!» Меня протащили 4 метра по плитке к бассейну, и я поняла, что придется Тину убить. В этот момент ее кто-то оттащил, и ее муж начал орать: «Пинай в лицо!» Она вырвалась и с размаху пнула мне по лицу, рассекая кожу. Хозяйка дома схватила шланг и начала смывать кровь во дворе», — написала Русских.

Позже выяснилось, что хозяйка дома, бывшая военная, вместе с которой всю ночь пили «шаманы», предложила научить их драться.

Через некоторое время пострадавшей удалось сбежать, в итоге она попала в больницу, где ей наложили десять швов.