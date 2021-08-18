В «Интерполе» заявили, что не ведут розыск сбежавшего президента Афганистана

«Интерпол» не получал запросов на розыск сбежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани или других чиновников этого государства, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе организации.

«Запросов на «красные уведомления» в отношении президента Ашрафа Гани или других афганских официальных лиц не поступало», — сообщили в организации, добавляя, что в случае получения подобного запроса проведут его оценку на соответствие их уставу и правилам.

Пресс-служба «Интерпола» также отметила, что из-за ситуации в Афганистане у страны приостановлен доступ к их базам.

«Функции безопасного обмена сообщениями через I-24/7 также временно отключены», — сообщили в ведомстве, поясняя, что запросы в Национальное центральное бюро в Кабуле обрабатываются координационным центром в штаб-квартире Генерального секретариата «Интерпола» в Лионе.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

В ответ на это министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани за «продажу родины».

Сейчас Гани находится в городе Абу-Даби. Политик заявил, что будет вести консультации, пока не вернется в страну, чтобы продолжить свои усилия по борьбе за интересы жителей Афганистана.