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Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев

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alice_fox_melissa/Instagram.com

Усилившийся из-за непогоды в столице ветер повалил 49 деревьев и повредил 24 автомобиля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города.

«В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении.

По данным комплекса городского хозяйства, в Северо-Западном и Северном административных округах Москвы выпало почти 19 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы августа. При этом прогнозируется, что дождь усилится ночью.

«Может выпасть еще до 20 мм осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга», — рассказали в ведомстве.

Жителям Москвы рекомендовали не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что непогоду в столичный регион принес холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками. Он прогнозировал, что возможны вращающиеся грозы, порывы ветра до 18-23 м/с и более, мозаичный град диаметром до двух сантиметров.

Все новости на тему:
Погода в Москве
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