Россияне не пострадали в результате землетрясения на Гаити

Информации о пострадавших гражданах России при землетрясении на Гаити, в результате которого погибли свыше 1,4 тыс. местных жителей, не поступало. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике Сергея Мелика-Багдасарова.

«До настоящего момента мы не получали запросов о помощи. Все российские граждане в безопасности», — уточнил Мелик-Багдасаров.

Как добавил дипломат, сейчас посольство готово оперативно принять меры, если будет угроза для здоровья или жизни соотечественников, живущих на Гаити.

Гаити оценивает ущерб от природного катаклизма, в результате которого погибли более 1,4 тыс. человек.

Также российский дипломат подчеркнул, что власти смогут предоставить гуманитарную помощь карибской стране, когда поступит запрос.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа.

Ранее сообщалось, что сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.