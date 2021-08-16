Похитителю школьницы на Алтае предъявлено обвинение

Жителю Бийского района Алтайского края Олегу Лавкину, похитившему 12-летнюю школьницу, предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

«Олегу Лавкину в совершении преступлений, предусмотренных п. п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, 40-летний злоумышленник заметил катавшуюся на велосипеде девочку и толкнул ее. После Лавкин связал школьницу и положил в прицеп мотоблока, а ее мобильный телефон и одежду специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. Дома Лавкин закрыл девочку в подвале, где совершил над ней действия сексуального характера.

Злоумышленник сам отпустил девочку через двое суток, когда узнал, что ее ищет полиция и волонтеры. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель.

Помимо этого, мужчине инкриминируют еще два преступления против половой неприкосновенности двух девочек.