В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке

Женщина, оставившая младенца на скамейке в Москве, найдена и доставлена в полицию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура города.

«Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Ранее в московском дворе на скамейке в пакете был найден новорожденный мальчик. Жители дома на Ярославском шоссе обнаружили ребенка и вызвали полицию. Младенца осмотрели врачи, мальчик полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным прокуратуры, он родился 2-3 дня назад.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, дальнейшее устройство жизни ребенка поставлено на контроль.

Ранее тела нескольких младенцев нашли в комплексе переработки отходов в Московской области, в мусорном баке в Ульяновске и на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде.