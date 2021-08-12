Неизвестные заперли пожилых брата и сестру в доме и подожгли его, женщина погибла

Глава пресс-службы Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что неизвестные люди заперли пожилых брата и сестру в частном доме в Новой Москве и подожгли его, передает ТАСС.

Мужчине удалось выбраться из горящего жилища, а женщина погибла, добавила Иванова.

«Поздно вечером 11 августа неустановленные лица, находясь на территории садового некоммерческого товарищества на территории Новой Москвы, заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его. В результате произошедшего пожара женщина скончалась на месте происшествия, ее брат смог выбраться и был госпитализирован в одну из городских больниц», — сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью»).

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга, обвиняемая в жестоком убийстве бездомного, была отправлена в СИЗО. По версии следователей, женщина подожгла бездомного, который позже скончался от ожогов.