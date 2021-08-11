Вакцину от COVID-19 для детей в России могут зарегистрировать в сентябре 2021

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Академик отметил, что сейчас проводятся испытание вакцины на подростках.

«Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой (клинических испытаний), и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что существуют опасения, что разработчиков препарата могут заставить делать третью фазу испытаний на выборке в три тыс. человек. В этом случае, вакцину не успеют зарегистрировать к сентябрю.

Ранее педиатр, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть показана в первую очередь подросткам от 14 до 18 лет.

Специалист отметил, что важным условием для вакцинации подростков является правильный подбор дозы, а также понятная эффективность и безопасность препарата.