В Турции, где разыскивают петербургского студента, обнаружили тело молодого человека

Правоохранительные органы обнаружили тело молодого человека на Принцевых островах в Турции, где ищут 20-летнего российского туриста Макара Рагина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле.

«Пока неизвестно, есть признаки насильственной смерти или нет. Опознание пока не проводилось», — уточнили в российской дипмиссии.

Макар Рагин прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, где учится в университете. Но за день до вылета Макар Рагин вышел из отеля, чтобы поехать на Принцевы острова, и не вернулся. Его личные вещи и документы остались в гостинице. Сообщалось, что пропавшего в Стамбуле россиянина могли задержать во время рейда по борьбе с нелегалами.

Ранее отец россиянина рассказал об операции по поиску сына.