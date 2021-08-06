В Мьянме военных обвинили в использовании коронавируса против граждан страны

Журналист из Мьянмы под псевдонимом «Вахпуал» в материале для Time обвинил военных, которые в феврале захватили власть в Мьянме, в использовании коронавируса против граждан страны.

«Лидер переворота Мин Аунг Хлаинг в речи 1 августа, в которой он объявил себя премьер-министром, обвинил протестующих, выступающих против военного правления, в преднамеренном распространении COVID-19 . Но именно генералы превратили COVID-19 в оружие, превратив эту смертоносную пандемию в еще одну попытку контролировать население, оказавшее стойкое сопротивление», — написал «Вахпуал».

Автор обвиняет военных в нападениях на медицинских работников и препятствованию их профессиональной деятельности. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, «Вахпуал» отмечает, что в стране были арестованы более 150 врачей и медсестер, а 240 медработников стали жертвами нападений.

Кроме того, автор указывает на то, что в его родном штате Чин военные препятствуют работе медиков и не допускают их к больным в пострадавших от пандемии деревнях.

Ранее Мьянму назвали страной, которая может стать суперраспространителем COVID-19.