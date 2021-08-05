Власти США могут обязать въезжающих иностранцев быть привитыми от COVID-19

Администрация США может обязать почти всех прибывающих в страну иностранцев быть полностью привитыми от новой коронавирусной инфекции. Американские власти уже разрабатывают соответствующие меры, передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Сообщается, что меры должны начать действовать одновременно с отменой существующих ограничений на въезд из некоторых государств. При этом они будут касаться сразу всех иностранцев.

Как рассказал представитель Белого дома, будет выработан «поэтапный план реализации, который спустя какое-то время будет означать, что, за редким исключением, иностранные граждане (из всех стран), которые въезжают в Соединенные Штаты, должны быть полностью вакцинированы».

По последним данным, в США выявлено уже 35 303 779 случаев COVID-19, скончались 614 705 человек.

Ранее американские ученые заявили, что окончание пандемии коронавируса можно ускорить главным образом за счет быстрого снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах.