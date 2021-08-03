Макаки из японского заповедника обзавелись первой за 70 лет альфа-самкой

Девятилетняя макака по кличке Якей стала первой за 70 лет альфа-самкой «колонии Б» в японском заповеднике на острове Кюсю. Подобное явление встречается в дикой природе очень редко. Как пишет The Guardian, сейчас Якей возглавляет стаю из 677 особей.

Боевой путь Якей начался в апреле 2021 года, когда она избила свою мать, чтобы стать альфа-самкой семейства, проживающего в естественном зоологическом саду «Такасакияма» (город Оита). Для большинства самок этот статус становится наивысшим, но Якей решила не останавливаться на достигнутом. В конце июня 10-килограммовая макака бросила вызов 31-летнему альфа-самцу по кличке Санчу, который был лидером «колонии Б» в течение пяти лет.

Удивленные смотрители в «Такасакияме» провели «арахисовый тест», чтобы убедиться в том, что Якей удалось стать альфа-самкой стаи. Они предложили обезьянам орехи и увидели, что Санчу уступил Якей первые кусочки угощения, что подтвердило ее статус.

Сотрудники заповедника стали замечать, что альфа-макака стала часто трясти деревья, тем самым указывая на свою силу. Кроме того, она ходила с поднятым хвостом, также демонстрируя редкое для самок поведение.

Заповедник «Такасакияма», созданный в 1952 году, является домом для около 1500 макак, разделенных на две колонии. Однако этот случай стал первым за всю историю местных наблюдений.

В последнее время обезьяны нередко привлекают внимание своим поведением. Так, самка орангутана из зоопарка Индонезии решила примерить на себя упавшие очки посетительницы и прославилась в интернете.