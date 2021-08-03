До 24 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье во вторник 3 августа, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается 22 — 24 градусов тепла, в Подмосковье — от 20 до 25 градусов.

В столице в ночь на среду будет от 12 до 14 градусов тепла, в области температура чуть ниже — до 9 градусов тепла.

Ветер западный от 6 до 11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба.

Накануне москвичей призвали быть внимательными на улице из-за грозы — дождь с грозой сохранялись до утра вторника, порывы ветра достигали до 15 м/с.